Nascar: Linster auf dem Weg zur Weltklasse

Nascar-Pilot Gil Linster will Geschichte schreiben. Der Luxemburger könnte als erster Europäer in der professionellen Nascar mitfahren.

Gil Linster versucht als erster Europäer in die professionelle amerikanische Rennserie Nascar zu gelangen. Aktuell fährt der 26-Jährige noch in der Nascar Whelen All American Series, der sogenannten vierten Liga. Er steht beim Team TGS Competition unter Vertrag. Geld verdienen kann er dort noch nicht, es fehlt noch der letzte Schritt zur Professionalisierung, die in der dritten Liga beginnt.

„Es reicht noch nicht, um von der Tätigkeit zu leben und um alle Kosten zu decken ...