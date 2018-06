Trainer Julian Nagelsmann verlässt Hoffenheim am Ende der kommenden Saison. Er wird dann Trainer von RB Leipzig.

(sid) - Erfolgstrainer Julian Nagelsmann verlässt Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim nach dem Ende der kommenden Saison (2018/2019). Das gab der Verein, der sich in der vergangenen Spielzeit zum ersten Mal für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert hat, am Donnerstag bekannt. Nagelsmann macht von der Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis zum Jahr 2021 laufenden Vertrag Gebrauch.

Der 30-Jährige wird von Sommer 2019 an RB Leipzig trainieren. Dort erhält er einen Vierjahresvertrag.