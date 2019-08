Nächster Schritt für die Skater

Luxemburgs Skater bereiten ihre Aufnahme ins COSL vor und wünschen sich eine neue Halle.

Das Skateboarden ist in den vergangenen Jahren in Luxemburg immer populärer geworden. Nun soll ein eigener Verband entstehen.

61 Verbände sind aktuell Mitglied des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois). Im kommenden Jahr könnten es 62 sein: Die einheimische Skateboard-Gemeinschaft bereitet ihre Aufnahme ins Nationale Olympische Komitee vor. „Unsere Sportart ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen – vor allem seit der Eröffnung des Skateparks in der Péitruss. Und das Skateboarden wird noch weiter wachsen“, so Dan Gantrel von der a.s.b.l. Skatepark.lu.

Der erste Kontakt mit den Verantwortlichen des föderierten Sports im Großherzogtum geht auf das Jahr 2017 zurück ...