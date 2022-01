Patrizia van der Weken ist nicht zu bremsen. Zum vierten Mal in diesem Winter stellt sie über die 60 m einen neuen Landesrekord auf.

Meeting in Karlsruhe

Nächster Rekord: Van der Weken immer schneller

Joe GEIMER Patrizia van der Weken ist nicht zu bremsen. Zum vierten Mal in diesem Winter stellt sie über die 60 m einen neuen Landesrekord auf.

Die Nachricht, dass Patrizia van der Weken den Sprung vom Förder- in den Elitekader des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) geschafft hat, scheint die 22-Jährige zusätzlich motiviert zu haben.

Aber das hätte Luxemburgs schnellste Sprinterin gar nicht erst gebraucht. Denn van der Weken präsentiert sich seit Wochen in hervorragender Form. Das stellte sie am Freitagabend beim hochkarätigen zur Indoor Tour Gold zählenden Meeting in Karlsruhe unter Beweis. Zum vierten Mal in der laufenden Hallensaison verbesserte die CAPA-Athletin den Rekord über 60 m.

Van der Weken ist Luxemburgs große Sprint-Hoffnung Patrizia van der Weken ist immer schneller unterwegs. In den kommenden Monaten hat die Sprinterin einen vollen Terminkalender.

Zunächst drückte sie ihn von 7''38 auf 7''33, dann auf 7''32 und am vergangenen Wochenende schließlich auf 7''28. Auch diese Bestmarke hatte nur sechs Tage Bestand. Denn am Freitag lief sie in Karlsruhe im ersten Vorlauf nach 7''26 ins Ziel und qualifizierte sich als Zweitschnellste hinter der Spanierin Maria Isabel Perez (7''22) fürs Finale.

Dort spurtete die Luxemburgerin schließlich nach 7''29 ins Ziel und konnte sich unter insgesamt 13 Starterinnen über den guten zweiten Platz freuen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.