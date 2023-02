Am vergangenen Wochenende gelang Alex Knaff und Co. der Aufstieg in die Weltgruppe zwei. Dort trifft das Team im September auf Slowenien.

Tennis

Nächster Gegner des Luxemburger Davis-Cup-Teams steht fest

André KLEIN Am vergangenen Wochenende gelang Alex Knaff und Co. der Aufstieg in die Weltgruppe zwei. Dort trifft das Team im September auf Slowenien.

Der Jubel war groß, als das Luxemburger Davis-Cup-Team am vergangenen Sonntag mit einem 4:1-Sieg gegen Südafrika den Aufstieg in die Weltgruppe zwei nach dreijähriger Abstinenz perfekt machte.

Wie Alex Knaff sein Land mit eiserner Mentalität zum Aufstieg führt Die Luxemburger Davis-Cup-Team bezwingt Südafrika im Play-off um den Aufstieg mit 4:1. Der Sieg ist auch Zeichen eines neugewonnen Selbstvertrauens.

Der Internationale Tennisverband (ITF) loste am Donnerstag die Paarungen für die neue Runde aus. Die Mannschaft um Teamkapitän Gilles Muller trifft in der höheren Gruppe dabei auswärts auf Slowenien. Die Spiele finden entweder am 15./16. oder am 16./17. September statt.

Bei einem Erfolg würde man in den Play-offs 2024 gegen einen der Verlierer aus der Weltgruppe eins um den nächsten Aufstieg spielen. Bei einer Niederlage träfe man im Abstiegs-Play-down auf eines der erfolgreichen Teams aus der Europagruppe drei.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.