Arantia kann auch am Wochenende nicht auflaufen. Das Felser Basketballteam muss bis nächste Woche in Quarantäne.

Nächste Absage in der Total League

Am Samstagabend wird es nicht zum Duell zwischen Racing und Arantia kommen. Nachdem bei den Felsern am Mittwoch kurz vor dem Nachholspiel gegen T71 ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, muss das komplette Team nun bis Montag in Quarantäne.

Die Begegnung zwischen Sparta und Résidence war ebenfalls bereits abgesagt worden. Am eigentlich letzten Spieltag der Total League finden somit maximal vier Spiele statt.

Die Musel Pikes warten auf die Ergebnisse der Schnelltests, schließlich war auch ein Moselaner positiv getestet worden. Jean Kox und Co. sollen am Samstag (18.30) zu Hause auf Amicale treffen.

