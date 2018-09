Titelverteidiger Rafael Nadal ist mit einem schwer erkämpften Sieg gegen den Österreicher Tennisprofi Dominic Thiem ins Halbfinale der US Open eingezogen.

Nadal ringt Thiem nieder

(SID) - Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien (Weltranglistenposition: 1) hat sich in einer spektakulären Night Session ins Halbfinale der US Open gekämpft. Der 32-Jährige verwandelte um 2.03 Uhr (Ortszeit) in New York seinen ersten Matchball gegen den Österreicher Dominic Thiem (9) zum 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Bei erneut tropischen Bedingungen mit Temperaturen von 30 Grad Celsius in der Nacht und hoher Luftfeuchtigkeit scheuchten sich Nadal und Thiem gegenseitig 4.49' lang über den Platz. Wie im Finale der French Open im Juni mit dem besseren Ende für Nadal, der am Freitag gegen Juan Martin del Potro (ARG/3) um den Finaleinzug spielt.

Del Potro souverän

Der Argentinier gewann sein Duell mit John Isner (USA/11) trotz seines ersten Satzverlustes im Turnier letztlich souverän 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 und zog zum dritten Mal ins Halbfinale von New York ein, zum dritten Mal heißt dort sein Gegner Nadal. 2009 hatte del Potro die Oberhand behalten und später den Titel geholt, im vergangenen Jahr unterlag er in drei Sätzen.

Dominic Thiem verschlug zum Abschluss einen sicher geglaubten Überkopfball. Foto: AFP

Nadal war gegen Thiem einen Satz lang chancenlos, erst nach einer halben Stunde gelang ihm der erste Spielgewinn. In seiner Grand-Slam-Karriere hatte Nadal erst zweimal einen Satz 0:6 und beide Male auch das Match verloren: 2004 in der zweiten Runde der US Open gegen Andy Roddick (USA) und 2006 im Finale von Wimbledon gegen Roger Federer (CH/2). Diesmal entschied er die Partie für sich.

Nadal und Thiem waren bis zum Duell in Flushing Meadows bereits zehn Mal aufeinandergetroffen, stets auf ihrem Lieblingsbelag Sand. Sieben Mal setzte sich Nadal durch. Nun ging auch das erste Duell auf Hardcourt an den 17-maligen Grand-Slam-Champion, obwohl sich Thiem bravourös, aber letztlich vergeblich gegen das Aus stemmte.