(sid) - Rafael Nadal gönnt sich nach seinem historischen zehnten Titel bei den French Open in Paris eine Pause und wird kein Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (3. bis 16. Juli) spielen. Der Spanier sagte am Dienstag seine Teilnahme am ATP-Rasenturnier im Londoner Queen's Club ab.

"Diese Entscheidung macht mich traurig, weil ich Queen's liebe", sagte Nadal: "Ich habe das Turnier 2008 gewonnen, und jedes Mal, wenn ich das Finale von Wimbledon erreicht habe, hatte ich vorher in Queen's gespielt."

Mit 31 Jahren und all den Emotionen von Roland Garros habe er sich in Absprache mit seinem Team und den Ärzten zu der Auszeit entschlossen, teilte Nadal mit. Der Mallorquiner hatte am Sonntag im Finale von Paris über Stan Wawrinka (CH) triumphiert. Das Turnier im Queen's Club startet am kommenden Montag.