Tennisprofi Rafael Nadal gewinnt gegen Denis Shapovalov und sichert seinen Spaniern damit den Titel im Davis-Cup. Die Kanadier müssen gratulieren.

Nadal führt Spanien zum Davis-Cup-Titel

Gastgeber Spanien hat zum sechsten Mal den Davis-Cup gewonnen. Angeführt von Rafael Nadal (Weltranglistenpositon: 1) setzten sich die Spanier am Sonntagabend in Madrid im Endspiel gegen Kanada durch und holten damit als erstes Team im neuen Format den Titel. Der Davis-Cup wurde in diesem Jahr erstmals mit einer Endrunde ausgetragen, an der 18 Mannschaften teilnahmen.

Der spanische Triumph vor 12 250 Zuschauern auf dem ausverkauften Centre Court im La Caja Magica stand bereits nach den beiden Einzeln fest. Nachdem Roberto Bautista Agut (9) die Spanier durch ein 7:6 (7:3), 6:3 gegen den erst 19 Jahre alten Félix Auger-Aliassime (21) in Führung gebracht hatte, holte Nadal danach gegen Denis Shapovalov (15) den entscheidenden zweiten Punkt. Die Nummer eins der Welt setzte sich in einer hochklassigen Partie mit 6:3, 7:6 (9:7) durch. Für Nadal war es der 29. Einzelsieg im Davis-Cup in Serie.