(DW/bob) - Nach zwei Saisons ist er wieder da: Frank Muller, ehemaliger Basketball-Nationalspieler, wird wieder für T71 auflaufen. In der Total-League-Partie am Donnerstag gegen Basket Esch steht der 29-jährige Centerspieler wieder im Kader der Düdelinger.

In den vergangenen beiden Jahren spielte Muller nicht mehr für Düdelingen, da er in Berlin studierte und arbeitete. Zudem unternahm er vor wenigen Monaten eine längere Reise nach Ghana, um ehrenamtlich seine Fachkompetenz als Sportpsychologe in einer Fußballakademie einzubringen.

So kurz vor der entscheidenden Phase der Meisterschaft kann sich Düdelingen also mit einem Topspieler verstärken, der in der Vergangenheit große Erfolge mit dem Club feierte. Es bleibt aber abzuwarten, wie lange es dauert, bis Muller zu seiner alten Form zurückfindet.