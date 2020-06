Nach Zwangspause: Die Sportler sind zurück

Die Sportvereine haben das Training nach den Lockerungen bezüglich der Corona-Pandemie wieder aufgenommen. Eine Bildergalerie mit Fotos aus vier Sportarten.

Monatelang mussten sich die Sportler gedulden. Wegen der Covid-19-Pandemie waren nicht nur alle Wettkämpfe abgesagt worden, normales Training war natürlich auch nicht möglich. So mussten sich die Sportler individuell fit halten, viele konnten ihre Sportart gar nicht erst ausüben. Doch seit einigen Wochen werden die Schutzmaßnahmen gelockert, so dass das Training bei den meisten Vereinen in den vergangenen beiden Wochen wieder aufgenommen wurde.

Während sich die Leichtathleten des CSL, die Fußballer des FC Progrès und die Basketballer von Telstar Hesperingen auf die neue Saison vorbereiten, hofft der Tischtennisclub aus Berburg noch auf den Meistertitel ...