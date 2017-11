(dpa) - Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation hat der italienische Fußballverband Gian Piero Ventura als Trainer der Nationalmannschaft beurlaubt. Diese Entscheidung habe Verbandspräsident Carlo Tavecchio am Mittwoch bei einem Krisentreffen bekanntgegeben, hieß es in einer Mitteilung.



Dass Ventura nicht direkt nach dem Play-off-Rückspiel gegen Schweden am Montag, bei dem Italien erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasste, zurückgetreten war, hatte Kritik und Unverständnis hervorgerufen.

Als Nachfolger für Ventura werden unter anderem Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti und der frühere Nationaltrainer und aktuelle Chelsea-Coach Antonio Conte als mögliche Kandidaten gehandelt.