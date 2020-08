Gute Nachrichten aus Polen: Radprofi Fabio Jakobsen ist zwei Tage nach seinem schweren Sturz aus dem künstlichen Koma erwacht. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Sturz: Jakobsen aus künstlichem Koma erwacht

Gute Nachrichten aus Polen: Radprofi Fabio Jakobsen ist zwei Tage nach seinem schweren Sturz aus dem künstlichen Koma erwacht. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa) - Zwei Tage nach seinem schweren Sturz bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt ist der niederländischen Radprofi Fabio Jakobsen (Deceuninck) aus dem künstlichen Koma erwacht. „Wir haben gute Nachrichten aus dem Krankenhaus in Sosnowiec. Fabio Jakobsen ist nach dem Koma jetzt wach. Sein Zustand ist gut“, teilten die Tour-Organisatoren am Freitag per Twitter mit.

Vertreter des Krankenhauses wollen sich laut Nachrichtenagentur PAP am Nachmittag bei einer Pressekonferenz zu dem Zustand des Rennradfahrers äußern.

Jakobsen war am Mittwoch im Zielsprint der ersten Etappe bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter gekracht und regungslos liegen geblieben. Der 23-Jährige war von seinem Landsmann Dylan Groenewegen (Jumbo) abgedrängt worden. Nach einer fünfstündigen Operation war er in ein künstliches Koma versetzt worden.

Horrorcrash in Polen: Aufwachen und handeln Der Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polen-Tour hat die Sportwelt erschüttert. Er war brutal. Und vor allem auch vermeidbar. Nun muss gehandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft von Kattowitz hat sich unterdessen eingeschaltet.„Bis jetzt wurden drei Zeugen befragt, einschließlich eines Veranstalters“, sagte Beata Ksiazek-Nowicka von der Staatsanwaltschaft. Die Polizei hat bereits Aufnahmen des Unfalls sowie die Räder der verletzten Fahrer gesammelt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.