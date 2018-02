(jg) - Laurent Didier ist bei der Herald Sun Tour (UCI-Kat. 2.1.) noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Auf der ersten Etappe war der 33-Jährige in einen schweren Sturz verwickelt, zumindest aber zog sich der Dippacher keine Knochenbrüche zu.



Vor Didier gingen zwei Konkurrenten zu Boden und der Luxemburger konnte nicht mehr ausweichen. Nach dem Teilstück ging es für den Fahrer der Mannschaft Trek-Segafredo zu einer Kontrolle ins Krankenhaus. Die Röntgen gaben Entwarnung: Didier sog sich keine Frakturen zu. Allerdings geht er nicht mehr an den Start der zweiten Etappe: „Nein, das bringt mir nichts. Die Nacht war kompliziert und mein Körper ist mit Wunden übersät. Es hat keinen Wert“, erklärte er am späten donnerstagabend Luxemburger Zeit.



Didier, dessen Fahrrad bei dem Sturz in zwei Teile zerbrach, beendete die erste Etappe als 95., 15'15'' hinter dem Sieger Lasse Norman Hansen (DK/Aqua Blue Sport), der sich auch die Führung in der Gesamtwertung sicherte. Dort lag Didier bis zu seinem Ausstieg ebenfalls an Position 95 (auf 15'40'').