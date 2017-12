(bob) - Nachdem der komplette zwölfte Spieltag in der Total League der Männer am Sonntag aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt werden musste, wurden nun alle Partien neu terminiert. Heffingen trifft am 17. Januar auf Basket Esch, Etzella am selben Tag auf T71, Amicale tritt gegen Résidence an, Sparta empfängt am 18. Januar die Musel Pikes.



Das Duell zwischen Contern und Racing findet bereits am 20. Dezember statt, weil in der kommenden Woche die Viertelfinale der Coupe de Luxembourg stattfinden, in der beide Mannschaften schon ausgeschieden sind.



Bei den Frauen wird das abgesagte Spiel zwischen Basket Esch und Sparta ebenfalls am 17. Januar nachgeholt.