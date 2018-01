(jg) - Bob Jungels hat sich in einem Videobeitrag an seine Fans gewandt. Der luxemburgische Radprofi meldet sich zu Wort, nachdem es am Donnerstag während einer seiner Trainingseinheiten in Südafrika zu einem schweren Unfall kam. Der Tscheche Petr Vakoc und der Belgier Laurens De Plus, beide waren mit Jungels unterwegs, wurden von einem Lastwagen angefahren. Vakoc wurde schwer verletzt.

Ein sichtlich mitgenommener und nachdenklicher Jungels erklärt: "Es war die absolut richtige Entscheidung nach Südafrika zu kommen. Es ist ein wunderbares Land mit sehr netten Leuten. Zudem haben sich die Verkehrsteilnehmer bis zu dem Unfall vorbildlich verhalten."

Dann geht der Luxemburger auf den eigentlichen Unfall ein: "Dieser Vorfall zeigt, dass man mit seinem besten Kumpel lachen und herumalbern kann und plötzlich läuft man Sekunden später schreiend umher, hält ihn in den Armen und weiß nicht, ob er jemals noch einmal gehen oder auf dem Fahrrad sitzen kann."

"Radfahrer machen nicht alles richtig"



"Es ist sehr unglücklich, dass immer erst etwas Schlimmes passieren muss, bevor man aufwacht und sich der Gefahren bewusst wird. Es wird viel für die Sicherheit der Radfahrer im Verkehr gemacht, dennoch bleiben wir die verwundbarsten Verkehrsteilnehmer. Wir sind fast vollkommen ohne Schutz unterwegs. Dieser Situation sollten sich alle immer bewusst sein. Ist es wirklich nötig, eine Gruppe von Fahrradfahrern zu überholen, um vielleicht eine oder zwei Minuten an Zeit zu gewinnen?"

Jungels gibt aber auch zu, dass Radfahrer "nicht immer alles richtig machen. Oft nehmen wir zu viel Platz auf der Straße ein oder missachten Verkehrsregeln. Das ist auch nicht okay."

Der sichtlich betroffene 25-Jährige fasst abschließend zusammen: "Ich hoffe, dass niemand so etwas erleben muss, wie ich vor zwei Tagen zusammen mit meinen Teamkollegen." Seine Message an die Fans: "Die Straße muss von allen geteilt werden. Bitte unternehmt keine waghalsigen Manöver, die ähnliche ernsthafte Konsequenzen haben können wir in meinem Fall."