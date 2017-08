(sid) - Der Aufstieg von Alexander Zverev geht weiter: Nach seinem Coup beim Masters in Montréal machte der 20-Jährige in der Weltrangliste einen weiteren Platz gut und ist jetzt Siebter. Davis-Cup-Spieler Zverev hatte am Sonntag im Finale des Hartplatz-Events in Kanada Major-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) mit 6:3, 6:4 bezwungen und seinen insgesamt fünften Turniersieg 2017 gefeiert.

Zuvor hatte der Deutsche bereits in Montpellier, München, beim Sandplatz-Masters in Rom und in Washington D.C. triumphiert. Auch im "Race to London", der Saisonwertung der ATP, machte Zverev einen Rang gut und kletterte auf den dritten Platz.

Die besten acht Profis spielen vom 12. bis 19. November in London ihren "Weltmeister" aus. "Mein Ziel ist es, mich für dieses Turnier zu qualifizieren", sagte Zverev, der als Nummer 24 der Weltrangliste ins Jahr gestartet war und nun als einer der Topfavoriten für die US Open in New York (28. August bis 10. September) gilt.

Die Führung im Ranking hat weiterhin der zurzeit verletzt pausierende Andy Murray inne. Da der Brite auch in dieser Woche beim Masters in Cincinnati fehlt, wird er entweder von Rafael Nadal (Spanien) oder Federer verdrängt werden.



Muller jetzt auf Rang 22



Gilles Muller verliert am Montag einen Rang und steht nun auf Platz 22. Die Nummer eins der FLT hat sich am Sonntag in drei Sätzen gegen Ryan Harrison (USA/Weltranglistenposition: 43) für die zweite Runde von Cincinnati (USA) qualifiziert. Am Mittwoch trifft der an 16 gesetzte Muller auf den Gewinner der Partie Albert Ramos-Vinolas (E/24) gegen Mikhail Youzhny (RUS/93).



Bei den Frauen bleibt Angelique Kerber, die in dieser Woche beim WTA-Turnier in Cincinnati startet, Dritte im Ranking hinter Karolina Pliskova (Tschechien) und Simona Halep (Rumänien). Allerdings hat die US-Open-Siegerin von 2016 nur noch 80 Punkte Vorsprung auf die viertplatzierte Elena Svitolina (Ukraine), die am Wochenende den Titel in Toronto durch einen Finalsieg über Caroline Wozniacki (Dänemark) gewann.



Mandy Minella verbessert sich um einen Rang auf Position 103. Eléonora Molinaro verliert 16 Plätze und steht nun auf Rang 802.



"I'm sorry that you didn't win Montreal this year," says Zverev.



Nothing but 😂🤣 from Roger. #CoupeRogers pic.twitter.com/BWPRXY3nXf — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2017