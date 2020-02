Tennis-Altmeister Roger Federer fällt nach einem Eingriff am rechten Knie für mehrere Monate aus und wird auch die French Open verpassen.

Nach Knie-OP: Federer fällt monatelang aus

(sid) - Tennisspieler Roger Federer fällt nach einer Knieoperation (Arthroskopie) monatelang aus. Wie der 38 Jahre alte Schweizer mitteilte, muss er unter anderem auch für die French Open (18. Mai bis 7. Juni) absagen. Federer wird erst bei den Rasenturnieren im Sommer wieder angreifen.



"Mein rechtes Knie hat mich eine kleine Weile gestört", schrieb Federer bei Twitter. Er habe sich daher am Mittwoch einer Arthroskopie unterzogen: "Nach dem Eingriff haben die Ärzte mir bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war und sie sehr zuversichtlich sind, dass ich mich voll erhole." Er könne es nicht erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen, schrieb die langjährige Nummer eins der Welt: "Wir sehen uns auf Rasen." In den Jahren 2017 und 2018 hatte er freiwillig auf die Saison auf Sand verzichtet.

Rückkehr in Halle realistisch

Der 20-malige Major-Sieger bestritt sein bislang letztes Turniermatch im Halbfinale der Australian Open gegen den späteren Sieger Novak Djokovic aus Serbien. Danach absolvierte der derzeitige Weltranglistendritte vor zwei Wochen noch ein Wohltätigkeitsmatch in Südafrika.

Nun sagte er seine Teilnahme an den anstehenden Turnieren in Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami sowie also den French Open ab. Beim Turnier in Halle (D) vom 13. bis 21. Juni könnte der Rekordsieger sein Comeback feiern.