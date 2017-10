(sid) - Gordon Hayward von den Boston Celtics ist nach seiner Horrorverletzung im NBA-Auftaktspiel bei den Cleveland Cavaliers erfolgreich operiert worden. Das bestätigte Mark Bartelstein, Agent des Basketballstars, ESPN. Der 27-jährige Hayward wird laut Bartelstein in dieser Saison wegen seines Knöchelbruchs voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Hayward war in der Anfangsphase des Spiels bei den Cavs (99:102) nach einem Zusammenstoß mit Gegenspieler LeBron James unglücklich gelandet und hatte sich den linken Knöchel gebrochen. Nach dem Heimflug wurde der Neuzugang in Boston ins Krankenhaus gebracht.

Vor dem ersten Heimspiel des Rekordmeisters gegen die Milwaukee Bucks (100:108) am Mittwochabend (Ortszeit) meldete sich Hayward per Videobotschaft an die Fans. "Wie geht's euch? Ich möchte mich bei allen bedanken, die an mich gedacht und für mich gebetet haben", sagte der Pechvogel: "Alles wird wieder gut. Es tut weh, dass ich beim ersten Heimspiel nicht dabei sein kann."