BGL Ligue

Nach Hesperingen besiegt Petingen auch F91

André KLEIN Der Titus unterstreicht seine beeindruckende Form und punktet auch gegen Düdelingen dreifach.

Vier Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen zeigen, dass mit Titus Petingen im Kampf um die internationalen Plätze zu rechnen ist.

Nachdem die Überraschungsmannschaft der Saison vor sechs Tagen in Unterzahl den Swift mit 2:1 in die Schranken wies, setzen die Spieler von Trainer Yannick Kakoko ihren starken Lauf in Düdelingen fort und siegen mit 1:0 bei F91.

Chris Stumpf (F91) sieht nach 70 Minuten die Gelb-Rote-Karte. Foto: Christian Kemp

Während es noch torlos in die Pause ging, sah Düdelingens Chris Stumpf nach wiederholtem Foulspiel in der 70.' die Gelb-Rote-Karte. Den daraus resultierenden Freistoß flankte Petingens Marian Sarr von außen in den Strafraum, wo Keeper Lucas Fox den Ball nicht fangen kann und Richtung Kempes Tekiela abwehrt, der aus kurzer Distanz den Treffer des Tages erzielt.

F91 verpasst es, durch die Niederlage Druck auf Tabellenführer Hesperingen aufzubauen, die am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Ettelbrück auf fünf Punkte davoneilen können. Petingen steht aktuell mit 39 Punkten auf Rang vier, mit zwei Zählern Rückstand auf Niederkorn.



