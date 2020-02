Vom Ausleihkandidat zum Stammspieler: Der erst 20 Jahre alte Fußballprofi Leandro Barreiro spielt sich beim Bundesligisten Mainz 05 mit starken Leistungen fest.

Nach Durchbruch: Viel Lob für Barreiro

In der Hinrunde spielte Leandro Barreiro genau 57 Minuten in der Bundesliga, nach nur vier Rückrundenspielen sind es nun schon 185. Der 20 Jahre alte luxemburgische Nationalspieler ist bei den Profis von Mainz 05 endgültig angekommen. "Leandro ist einfach sehr wendig und sehr flink", zitiert der "Kicker" Trainer Achim Beierlorzer. "Er hat auch das richtige Gefühl für die Situation, um aggressiv nach vorne zu verteidigen."

Der 1,74 m große und lediglich 65 kg schwere Mittelfeldspieler stand in den vergangenen beiden Spielen gegen den FC Bayern (1:3) und Hertha BSC (3:1) in der Startelf, beim Sieg in Berlin spielte er sogar durch. Dabei wäre Barreiro in der Winterpause fast ausgeliehen worden. Doch eine Verletzung von Konkurrent Edimilson Fernandes (CH) sorgte dafür, dass der Luxemburger seine Chance bekam.

Auf der Doppelsechs scheint Barreiro nun neben dem erfahrenen Danny Latza (D) gesetzt zu sein. Beierlorzer ist froh, dass der Club den vielseitigen Defensivspieler nicht weggab. "In den Trainingseinheiten haben wir seine Qualitäten schon oft gesehen, jetzt hat er sie zweimal in Spielen präsentiert", sagt der Coach im "Kicker". In dieser Woche kehrt Fernandes ins Training zurück. Spielt der Luxemburger weiter so gut, muss er sich vor der Konkurrenz wohl nicht fürchten.

Leandro Barreiro setzte die Anweisungen von Mainz-Trainer Achim Beierlorzer gut um. Foto: dpa