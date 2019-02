Nach der Festnahme zweier seiner Athleten hat der Österreichische Skiverband die Männer-Staffel abgemeldet. Insgesamt hatte es sieben Verhaftungen gegeben, darunter ist auch ein Sportmediziner.

Nach Doping-Razzia: Österreich zieht Langlauf-Staffel zurück

Nach der Festnahme zweier seiner Athleten hat der Österreichische Skiverband die Männer-Staffel abgemeldet. Insgesamt hatte es sieben Verhaftungen gegeben, darunter ist auch ein Sportmediziner.

(dpa) - Österreich wird in der Männer-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein. Der gastgebende Skiverband verzichtet nach den Festnahmen von zwei Athleten wegen Blutdopingverdachts am Mittwoch auf eine Teilnahme. Der ÖSV verfügt in Seefeld nur noch über drei erfahrene Langläufer sowie zwei in der Staffel wohl überforderte Nachwuchsathleten. In der Frauen-Staffel am Donnerstag ist der mit nur zwei Athletinnen nach Seefeld gekommene Verband ebenfalls nicht am Start.

Sieben Festnahmen nach Doping-Razzien Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften hat es eine Doping-Razzia gegeben. Laut ARD-Recherchen sollen mehrere Teams im Fokus der Ermittlungen stehen. Sieben Personen wurden festgenommen.

Unterdessen hat das ZDF angekündigt, trotz des Doping-Skandals weiter aus Seefeld berichten. „Wir nutzen die Live-Berichterstattung, um auch über diese kriminellen Aspekte im Sportumfeld zu berichten. Ein Ausstieg aus der Berichterstattung hilft nicht weiter“, teilte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur mit.

Bei einer Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes waren am Mittwoch sieben Personen festgenommen worden. Fünf davon sind Sportler. Zudem wurden in Erfurt ein deutscher Sportmediziner und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen.