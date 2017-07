(jot) - Das Sommermärchen von Niederkorn in der Qualifikation der Europa League ist vorbei. Nach dem Ausscheiden gegen AEL Limassol überwog nicht die Enttäuschung, sondern der Stolz über das Geleistete. "Die Einstellung der Spieler ist exemplarisch. Wir waren in Unterzahl dem Gegner überlegen", erklärte Trainer Paolo Amodio im Anschluss an die 1:2-Niederlage bei Limassol.

Diese "Mentalitätsmonster", die die Glasgow Rangers ausgeschaltet haben, sollen nun auch in der BGL Ligue für Furore sorgen. Präsident Fabio Marochi ist der Auffassung, dass F91 in dieser Saison weiter eine Klasse für sich darstellen wird. Hinter den Düdelingern rechnet er allerdings mit einem offenen Rennen.

Individuell stark und hungrig



Was spricht für ein gutes Abschneiden von Niederkorn in der neuen Saison? Die Mannschaft spielt technisch gepflegten Fußball. Die individuelle Klasse von Mutsch und Françoise stellt einen großen Pluspunkt dar. Zudem ist die Mannschaft hungrig, da der Großteil der Spieler noch keinen Titel gewonnen hat.



Zum Verhängnis könnte Niederkorn allerdings werden, dass das Aufgebot - auch wenn im Sommer zehn Neuzugänge unter Vertrag genommen wurden - nicht auf jeder Position ausgeglichen besetzt ist. Ein Ausfall von Mittelstürmer Karapetian würde das Team beispielsweise extrem schwächen. Sollte Françoise demnächst wegen seines positiven Dopingtests in der vergangenen Saison aus dem Verkehr gezogen werden, würde dies den Verein auch vor eine Herausforderung stellen. Gespannt darf man auch sein, wie der äußerst ambitionierte Verein mit Rückschlägen umgeht.