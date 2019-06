Nachdem der Protest der Luxemburger im Fall Junior Moraes von der UEFA zunächst abgelehnt wurde, kann die FLF nun wieder hoffen. Am Dienstag fand das Berufungsverfahren statt.

Nach Berufungsverfahren: FLF im Fall Moraes optimistisch

Nachdem der Protest der Luxemburger im Fall Junior Moraes von der UEFA zunächst abgelehnt wurde, kann die FLF nun wieder hoffen. Am Dienstag fand das Berufungsverfahren statt.

(tof/bob) - Nach drei Stunden war das Berufungsverfahren im Fall Junior Moraes im schweizerischen Nyon am Dienstag vorbei. Weil die UEFA den Protest der Luxemburger und der Portugiesen zunächst abgelehnt hatte, wurde in zweiter Instanz verhandelt. "Ein FIFA-Vertreter war dabei, das war uns sehr wichtig. Er sprach über den Sinn der Regeln", so Anwalt und Vizepräsident Jean-Jacques Schonckert, der die FLF gemeinsam mit Jurist Marc Diederich vertrat.

Der nationale Fußballverband hofft darauf, das Heimspiel gegen die Ukraine, das am 25. März mit 1:2 endete, am Grünen Tisch doch noch zu gewinnen. Der gebürtige Brasilianer Junior Moraes war zum Einsatz gekommen, obwohl er nicht ununterbrochen während fünf Jahren in der Ukraine lebte. Dies ist laut FIFA-Reglement jedoch eine Voraussetzung, um für ein anderes Land spielen zu können.

"Der FIFA-Vertreter hat gut erklärt, dass es durch die Tatsache, dass er das Land zwischenzeitlich verlassen hat, eine Regelwidrigkeit gibt. Das ist für uns ebenfalls klar", sagt Schonckert. In den kommenden 15 Tagen soll eine Entscheidung fallen.