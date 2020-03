Am letzten Spieltag der Titelgruppe der Total League kämpfen Racing und T71 um Platz vier

Sport 3 Min.

Mythos Heimvorteil

Bob HEMMEN Am letzten Spieltag der Titelgruppe der Total League kämpfen Racing und T71 um Platz vier

Die Spieler freuen sich, die Zuschauer sind glücklich und auch der Kassenwart ist zufrieden. Heimspiele sind im Sport besonders beliebt, so auch im nationalen Basketball. Wenn am 21. März die Viertelfinals der Meisterschaft beginnen, wollen die Mannschaften, die es nicht direkt ins Halbfinale geschafft haben, vor heimischer Kulisse spielen. Am letzten Spieltag der Titelgruppe entscheidet sich am Samstagabend, wem dieses Glück vergönnt ist.

Etzella hat Platz drei bereits sicher. Spannend wird es im Kampf um Rang vier, der im Viertelfinale in der Best-of-three-Serie ebenfalls zu zwei Heimspielen berechtigt. Sowohl T71 als auch Racing können sich das Heimrecht noch sichern, am Samstag treffen beide Teams in Düdelingen (20.30 Uhr) im direkten Duell aufeinander. Doch sind Partien vor heimischer Kulisse wirklich ein Vorteil?

Bisherige Heimbilanz der Viertelfinalisten Etzella: 5 Siege, 5 Niederlagen T71: 5 Siege, 6 Niederlagen Racing: 5 Siege, 6 Niederlagen Heffingen: 7 Siege, 4 Niederlagen

Erst seit zwei Spielzeiten wird im neuen Modus gespielt. In der Saison 2017/2018 setzten sich die in der Titelgruppe besser platzierten Escher mit 2:0 gegen Sparta durch. Die Musel Pikes besiegten T71 mit 2:1, obwohl zwei der drei Duelle in Düdelingen stattfanden.

In der vergangenen Saison gewann Amicale das dritte und entscheidende Viertelfinalspiel gegen Racing vor heimischer Kulisse. Düdelingen benötigte gegen Sparta nur zwei Partien.

In den Halbfinals und im Endspiel werden die Serien nach dem Best-of-five-Modus ausgetragen. In der Saison 2017/2018 setzte sich in drei Duellen zwei Mal das Team durch, das öfter zu Hause spielen durfte. Im vergangenen Jahr ebenfalls.

Heimschwäche

Die Zahlen der aktuellen Saison sprechen allerdings eine andere Sprache. Von den vier Mannschaften, die in den Viertelfinals antreten müssen, hat lediglich Heffingen bislang eine positive Heimbilanz. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brandao hat allerdings am Samstag keine Chance mehr, bis auf Platz vier vorzustoßen.

Zu Hause denkt man manchmal, dass es einfacher werden würde. Auswärts ist die Einstellung eine andere.

T71 hat zu Hause fünf Mal gewonnen und bislang sechs Niederlagen kassiert. „Zu Hause denkt man manchmal, dass es einfacher werden würde. Auswärts ist die Einstellung eine andere“, erklärt Kevin Moura. „Wir haben zuletzt wirklich nicht gut gespielt, doch wir wollen jetzt gegen Racing gewinnen“, sagt Moura nach zuletzt vier Niederlagen in der Titelgruppe.

Ein Szenario möchte die Mannschaft von Coach Ken Diederich unbedingt vermeiden. Sollte T71 am Samstag gegen Racing verlieren und Etzella würde ebenfalls eine Niederlage kassieren, käme es bereits im Viertelfinale zur Wiederauflage des Endspiels der vergangenen Saison, als Ettelbrück auf Düdelingen traf.

Keine Panik bei T71 Düdelingen Nach drei Niederlagen in der Titelgruppe steckt Basketballclub T71 in einer kleinen Krise. Doch Präsident Marcel Wagener bleibt zuversichtlich.

Racing hat keinen Wunschgegner. Die Hauptstädter zitterten bis zum letzten Spieltag der Normalrunde, um überhaupt in die Titelgruppe einzuziehen. Das Duell mit T71 könnte eine Generalprobe für das Viertelfinale sein, schließlich treffen beide Teams dort höchstwahrscheinlich wieder aufeinander. Für Racing nicht unbedingt ein gutes Omen, schließlich hat Düdelingen bislang beide direkten Duelle für sich entschieden.

Respekt vor dem Gegner

Dass der Gegner zuletzt schwächelte, haben allerdings auch die Hauptstädter mitbekommen. „T71 hat einen neuen Profi bekommen (DJ Laster, Anmerkung der Redaktion), dann ist es zu Beginn nie einfach. Ich denke aber, dass Düdelingen in den entscheidenden Spielen abliefern wird“, sagt Racings Louis Soragna. „Das Spiel am Samstag ist wichtig für die Moral. Wenn wir gewinnen sollten, würden wir mit einem positiven Gefühl ins Viertelfinale gehen.“

Das Spiel am Samstag ist wichtig für die Moral.

Soragna und seine Teamkollegen möchten sich den Heimvorteil sichern. „Falls es drei Partien geben wird, ist es gut, das letzte Viertelfinalspiel zu Hause zu haben. Die eigenen Zuschauer im Rücken können einem viel Kraft geben. Zudem sind Heimspiele für den Verein lukrativ“, so Soragna. Trotz der bisherigen Bilanzen möchte keine Mannschaft darauf verzichten, in den entscheidenden Spielen vor heimischer Kulisse aufzulaufen.