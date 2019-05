Progrès Niederkorn hat die Notbremse gezogen und Trainer Cyril Serredszum entlassen. Rekordnationalspieler Mario Mutsch betreut das Team nun interimistisch.

Mutsch löst Serredszum als Trainer ab

Progrès Niederkorn hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von seinem Trainer Cyril Serredszum getrennt. Auch Assistent Serge Wolf muss gehen. "Wir haben uns in den vergangenen Tagen viele Gedanken gemacht. Uns fiel die Entscheidung schwer, nachdem wir uns in dieser Saison bereits von Paolo Amodio getrennt hatten", betont Präsident Fabio Marochi. "Wir drohen jedoch das europäische Geschäft zu verpassen. Der Einzug in den Europapokal war unser klares Ziel vor Saisonbeginn."

Spieler Mario Mutsch wird das Team, das zurzeit den fünften Rang belegt, interimistisch bis zum Saisonende betreuen. Der Rekordnationalspieler, der seine Karriere in zwei Wochen beenden wird, wird in der kommenden Saison Teil des Trainerteams des Fußballverbands FLF.