Musel Pikes: Wulff ersetzt Völkel

Bob HEMMEN Die Musel Pikes bekommen zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Chris Wulff übernimmt das Männerteam.

Chris Wulff ersetzt Stephan Völkel als Trainer der Musel Pikes. Der 43-Jährige ist derzeit noch Co-Trainer bei T71 und verlässt die Düdelinger nach dieser Spielzeit genau wie Cheftrainer Pascal Meurs.



Beim Finalisten wird das Duo bekanntlich durch Ken Diederich und Co-Trainer Tommy Wagner ersetzt.



Die Musel Pikes enttäuschten in dieser Saison, schafften in der Auf- und Abstiegsgruppe aber vorzeitig den Klassenerhalt. Mit Wulff soll es in der nächsten Saison in der Total League wieder besser laufen.