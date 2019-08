Die Musel Pikes haben sich im Hinblick auf die nächste Saison verstärkt. Die Moselaner profitieren davon, dass ein Basketballer in der Jugend kurz in Luxemburg spielte.

Musel Pikes verpflichten Spieler aus Trier

Bob HEMMEN

Neuzugang bei den Musel Pikes: Der 26-jährige Luka Buntic kommt laut LW-Informationen von den Gladiators Trier zum Erstligisten. Der 2,07 m große Basketballer soll in Luxemburg als JICL (Joueur inscrit dans un club luxembourgeois) gelten, weil er in der Jugend kurz für Amicale spielte. Sein älterer Bruder Ivan lief in der Saison 2011/2012 für das Männerteam Steinsels auf. Mutter Petrana Buntic war ebenfalls in Luxemburg aktiv und spielte für Berburg.

Der Vertrag von Luka Buntic bei den Gladiators Trier war nicht verlängert worden. In der vergangenen Saison kam der ehemalige Teamkollege von Thomas Grün in der regulären Spielzeit nur sieben Minuten pro Partie zum Einsatz. Er erzielte in der Pro A durchschnittlich 1,6 Punkte und schnappte sich 1,3 Rebounds.