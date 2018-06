Basketball-Erstligist Musel Pikes hat einen neuen Profi verpflichtet. Dieser spielte in der vergangenen Saison mit einem Luxemburger Nationalspieler.

Musel Pikes verpflichten McConico

Kevin ZENDER Basketball-Erstligist Musel Pikes hat einen neuen Profi verpflichtet. Dieser spielte in der vergangenen Saison mit einem Luxemburger Nationalspieler.

Einen der beiden Profispieler, mit denen die Musel Pikes bei den Männern in die kommende Saison gehen, haben die Moselaner gefunden. Quinterian McConico wird künftig für das Team aus der Total League auf Korbjagd gehen.

McConico spielte in der vergangenen Saison bei den Den Helder Suns in den Niederlanden, bei denen Nationalspieler Alex Laurent sein Teamkollege war. Der 23-Jährige US-Amerikaner ist 2,03 m groß und soll die Musel Pikes unter den Körben verstärken. In der vergangenen Saison erzielte er durchschnittlich 10,6 Punkte und holte 7,4 Rebounds.



Wer bei den Musel Pikes neben McConico als Profi zum Einsatz kommen wird, steht noch nicht fest. Auf dem Trainerposten ersetzt Stephan Völkel bekanntlich seinen Landsmann Frank Baum.