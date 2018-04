Musel Pikes stehen im Halbfinale

Am Samstagabend fand das letzte Viertelfinale zwischen T71 und den Musel Pikes statt. In Düdelingen setzten sich die Moselaner mit 79:77 durch.

Bob Hemmen Die Musel Pikes stehen als letzter Halbfinalist fest. Am Samstagabend setzten sich die Moselaner in Düdelingen mit 79:77 durch.

Nachdem T71 das erste Viertelfinal-Duell für sich entschieden hatte und die Musel Pikes am Mittwoch vor heimischer Kulisse siegten, kam es am Samstagabend zur Entscheidungspartie. Am Ende setzten sich die Moselaner mit 79:77 durch.

Die Zuschauer in Düdelingen sahen ein spannendes letztes Duell, in dem beide Teams sich 40 Minuten lang auf Augenhöhe begegneten. Im letzten Viertel überragte vor allem Gulley, der die Musel Pikes mit insgesamt 26 Punkten zum Sieg führte.



In den Schlusssekunden des Spiels gab es jedoch eine strittige Schiedsrichterentscheidung, als Schumacher beim Zug zum Korb gefoult wurde, die Düdelinger allerdings keine Freiwürfe bekamen. T71 blieb zwar in Ballbesitz, die Gastgeber leisteten sich jedoch einen Ballverlust und gingen schließlich als Verlierer vom Parkett.

Moselaner treffen auf Etzella



Im Halbfinale treffen die Musel Pikes auf Etzella. Das erste Duell findet bereits am Donnerstag um 20.30 Uhr in Ettelbrück statt. Einen Tag zuvor trifft Amicale zu Hause auf Basket Esch (20.30 Uhr). Die Serien werden dann nach dem Best-of-Five-Modus ausgetragen.

In der Auf- und Abstiegsgruppe fanden ebenfalls Begegnungen statt. Am Freitag hatte sich Résidence bereits mit 100:79 gegen BC Mess durchgesetzt, am Samstag siegte Contern dann in Hesperingen (98:95), Kordall traf zu Hause auf Heffingen (99:86) und Racing unterlag Arantia (76:77).