Die Musel Pikes haben am Sonntag souverän bei Sparta gewonnen. Raphael Martin kehrte nach langer Leidenszeit aufs Parkett zurück.

Musel Pikes siegen bei Martin-Comeback

Joe TURMES Die Musel Pikes haben am Sonntag souverän bei Sparta gewonnen. Raphael Martin kehrte nach langer Leidenszeit aufs Parkett zurück.

Die Musel Pikes überzeugen weiterhin in der Total League. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Chris Wulff am 14. Spieltag mit 104:76 bei Sparta durch. Im zweiten und dritten Viertel (24:9, 34:17) wurde der Grundstein zum Erfolg gelegt. Bei den Moselanern gab es nicht nur wegen des Erfolgs Grund zur Freude. Raphael Martin feierte nach knapp zweijähriger Verletzungspause sein Comeback. Der 25-Jährige war zunächst mit einer Schulterverletzung ausgefallen. Danach zog er sich einen Fußbruch zu. Als er dachte, wieder spielen zu können, verletzte er sich prompt erneut am Fuß.

Im zweiten Sonntagsspiel verlor Amicale zum sechsten Mal in Serie in der Meisterschaft. Der neue Trainer Etienne Louvrier sah eine 62:80-Niederlage gegen Basket Esch.