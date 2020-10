Nachdem die Musel Pikes in den ersten Partien der neuen Saison mit nur einem Profi spielen mussten, hat der Verein nun einen Kanadier unter Vertrag genommen.

Musel Pikes: Neuer Basketballprofi im Anflug

Bob HEMMEN

Die Musel Pikes können am Samstag gegen T71 voraussichtlich erstmals in dieser Saison mit zwei Profis auflaufen. Nachdem sich US-Amerikaner Robert Hubbs kurz vor der ersten Begegnung der Spielzeit verletzt hatte, waren die Moselaner auf der Suche nach einem neuen Profi.

Am Montag reist Marcus Ottey nach Luxemburg, um die Musel Pikes zu verstärken. Der 1,88 m große Kanadier ist 23 Jahre alt und spielte für die University of Illinois in Chicago. In der vergangenen Saison erzielte der Guard durchschnittlich 11,7 Punkte pro Partie.

Bislang war Keith Stone der einzige Profi im Aufgebot der Moselaner. Aktuell belegen Jean Kox und Co. mit drei Niederlagen und nur einem Sieg Platz neun in der Total League.

