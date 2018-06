Die Musel Pikes haben einen neuen Trainer unter Vertrag genommen. In Stadtbredimus wird weiterhin ein Deutscher in der Verantwortung stehen.

Musel Pikes mit neuem Trainer

Bob HEMMEN

Nachdem sich die Musel Pikes und Trainer Frank Baum dazu entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen, haben die Moselaner einen Nachfolger für das Männerteam gefunden. In der kommenden Basketballsaison wird Stephan Völkel in Stadtbredimus an der Seitenlinie stehen.

Der 47-Jährige kommt wie Baum aus Deutschland und trainierte zuletzt die Cuxhaven Baskets in der ProB, der dritthöchsten nationalen Klasse. Zuvor war er mehrere Jahre Co-Trainer bei anderen deutschen Vereinen. Bei den Moselanern wird er zudem als Sportlicher Leiter tätig sein. Neuer Co-Trainer des Männerteams wird Christophe Donnersbach, der seine aktive Karriere beendet hat.



In der abgelaufenen Saison waren die Musel Pikes im Halbfinale an Etzella gescheitert.