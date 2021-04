In der Total League der Männer haben sich die Gäste ganz knapp gegen Basket Esch behauptet.

Musel Pikes holen wichtigen Sieg

Joe GEIMER

Basket Esch hat sich am Mittwochabend von den Musel Pikes überraschen lassen. In dem Nachholspiel der Total League setzten sich die Gäste denkbar knapp mit 71:69 durch und landeten im Kampf um die Play-off-Teilnahme einen wichtigen Erfolg. Dank der zwei Punkte rücken Kox und Co. nämlich bis auf einen Zähler an den so begehrten sechsten Platz heran, den derzeit noch Contern belegt.

Für Basket Esch handelt es sich im 17. Saisonspiel um die fünfte Niederlage. Der Rückstand auf die ersten beiden Ränge, die den direkten Einzug ins Halbfinale der Meisterschaft garantieren, beträgt zwei Zähler. Fünf Begegnungen bleiben in der Total League der Männer noch zu spielen.

Spannung bis zum Schluss

Das interessante Duell am Mittwoch in Lallingen war spannend bin in die Schlusssekunden. Basket Esch lag vor dem Schlussviertel mit acht Punkten in Rückstand, kämpfte sich aber noch einmal heran und lag 46 Sekunden vor Schluss gar noch mit 69:67 in Führung. Dann glich Buntic aus und als Joé Biever einen Dreipunktewurf vergab, schnappte sich Ottey den Ball im Rebound, stürmte nach vorne und traf noch vor Ertönen der Schlusssirene.

Bester Mann auf dem Platz war Rugg (Basket Esch) mit 21 Punkten und 20 Rebounds.





