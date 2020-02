Im Duell der Pokalfinalisten haben die Musel Pikes am Mittwoch in der Meisterschaft Selbstvertrauen gegen Etzella getankt. T71 verlor überraschend.

Musel Pikes bezwingen Etzella

Joe TURMES Im Duell der Pokalfinalisten haben die Musel Pikes am Mittwoch in der Meisterschaft Selbstvertrauen gegen Etzella getankt. T71 verlor überraschend.

Die Musel Pikes haben Etzella am zweiten Spieltag der Titelgruppe mit 102:88 bezwungen. Beide Teams werden auch im Pokalfinale aufeinandertreffen.

Basket Esch wurde seiner Favoritenrolle beim Racing gerecht (79:72). Miles Jackson-Cartwright überzeugte bei den Gästen mit 25 Punkten.

Heffingen setzte sich überraschend mit 76:63 bei T71 durch. Die Düdelinger brachten nach der Halbzeit ein, wie es ihnen bereits am Samstag bei der Niederlage bei Basket Esch widerfahren war. Nach zwei Vierteln hatte die Mannschaft von Trainer Ken Diederich noch mit 42:39 geführt.



Zolver überrascht

In der Auf- und Abstiegsgruppe siegte Zolver überraschend mit 81:74 bei Résidence. Arantia zwang Amicale mit 112:99 in die Knie. Die Steinseler traten wie angekündigt im Gegensatz zum Samstag beim Sieg gegen Telstar nur mit zwei US-Profis an.