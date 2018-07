Das Wimbledontunier 2018 findet ohne Andy Murray statt. Der Schotte ist nach einer langwierigen Hüftverletzung noch immer nicht komplett genesen.

Murray spielt nicht

(sid) - Großbritanniens Tennisstar Andy Murray hat seinen Start beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kurzfristig abgesagt. Nur zwei Wochen nachdem er beim ATP-Turnier im Londoner Queens Club sein Comeback nach rund einjähriger Verletzungspause gegeben hatte, zog der schottische Champion von 2013 und 2016 zwei Tage vor seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Benoît Paire mit Verweis auf seine langwierige Hüfverletzung zurück.Der Taiwanese Jason Jung, Nummer 154 der Weltrangliste, nimmt seinen Platz im Hauptfeld ein. Jung ist der insgesamt siebte Lucky Loser in diesem Jahr.



"Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass ich meine Teilnahme absagen muss", schrieb der 31-Jährige in einem Statement auf seiner Facebook-Seite: "Ich habe große Fortschritte gemacht in den letzten zehn Tagen, aber nach intensiver Diskussion mit meinem Team sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Fünfsatzmatches im Genesungsprozess etwas zur früh für mich kämen."



Murray, der sich im Januar an der Hüfte hatte operieren lassen und in der Weltrangliste nur noch die Nummer 156 ist, hatte am Montag beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (CH) den ersten Sieg seit seiner Rückkehr auf die Tour gefeiert. Im Achtelfinale hatte der zweimalige Olympiasieger später jedoch gegen seinen an Nummer zwei gesetzten britischen Kollegen Kyle Edmund verloren.