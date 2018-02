Muratovic: "Virton wollte eine hohe Ablöse kassieren"

Angreifer Edvin Muratovic ist nach Luxemburg zurückgekehrt und spielt wieder für F91. Im Interview spricht der 21-Jährige über seinen Wechsel und die Zukunft.

Edvin Muratovic ist erst 21 Jahre alt. Trotzdem hat sich der Angreifer bereits landesweit einen Namen gemacht. In der Winterpause wechselte er vom belgischen Drittligisten Virton zurück nach Luxemburg, um für F91 auf Torejagd zu gehen. In Düdelingen hatte Muratovic bereits in der Jugend gespielt, genauso wie beim Gegner am Sonntag, der Escher Jeunesse (Anpfiff um 16 Uhr). In dieser Woche wurde er zudem für das Testspiel der Nationalmannschaft gegen Karlsruhe berufen.



Beim 3:1-Sieg erzielte der eingewechselte Stürmer bei seinem Debüt für das Team von Trainer Luc Holtz gleich sein erstes Tor ...