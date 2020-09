Muratovic: "Meine Karriere war bislang etwas kompliziert"

Edvin Muratovic galt einst als Sturmhoffnung Luxemburgs. Noch hat der 23-Jährige kein Länderspiel absolviert, das könnte sich aber jetzt ändern.

Edvin Muratovic hat noch kein Länderspiel bestritten. Vor dem Duell mit Aserbaidschan (Anpfiff am Samstag um 18 Uhr Luxemburger Zeit in Baku) konnte der F91-Angreifer Nationaltrainer Luc Holtz einige Tage lang von sich überzeugen. Jetzt hofft der 23-Jährige, der am Dienstag beim 0:0 gegen Saarbrücken eingewechselt wurde, auf sein Länderspieldebüt. Besonders über einen Einsatz gegen Montenegro würde sich Muratovic freuen.

Edvin Muratovic, wie wurden Sie bei der Nationalmannschaft empfangen?

Sehr gut ...