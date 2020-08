Muratovic: «J'ai beaucoup mûri»

Le meneur de jeu du Progrès attend avec impatience la confrontation de ce mercredi (18h30) avec les Monténégrins du FK Zeta en Europa League.

Belmin Muratovic, votre match contre le Racing a été reporté. Est-ce un avantage ou un inconvénient?

Ce n'est pas plus mal comme ça on peut se concentrer à 100 % sur le duel européen et on ne déplore pas de blessés supplémentaires.

Vous affrontez le FK Zeta, un club monténégrin. Ce match dégage-t-il un parfum spécial pour vous?

Oui, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit que ce n'était pas mal ...