Un coup de sonde dans plusieurs clubs de la BGL Ligue ne laisse plus planer le doute. L'épidémie galopante s'est propagée dans les rangs des équipes, rendant la poursuite immédiate du championnat impossible.

Multiplication des cas positifs: vers une suspension de la BGL Ligue

Christophe NADIN Un coup de sonde dans plusieurs clubs de la BGL Ligue ne laisse plus planer le doute. L'épidémie galopante s'est propagée dans les rangs des équipes, rendant la poursuite immédiate du championnat impossible.

Les résultats tombent au compte-gouttes et confirment les statistiques quotidiennes à l'échelle nationale. Le covid-19 s'est invité copieusement dans les clubs de BGL Ligue, rendant impossible la tenue des matches dans un avenir très proche.

«Nous avons au moins huit cas positifs» confirme Carlos Fangueiro. L'entraîneur de Dudelange était encore en attente d'autres résultats, mais sans aller plus loin, on a compris que le match de la dixième journée contre Rodange n'aura pas lieu samedi.

D'autant plus que l'équipe visiteuse n'est pas épargnée non plus. «On a eu un premier cas. Puis un second», confirme le directeur sportif rodangeois Yvon Dietz, lui aussi en possession de résultats parcellaires de son groupe.

Le couperet est aussi tombé au Racing qui attendait le verdict aujourd'hui. Au moins quatre joueurs sont positifs au coeur d'un club que le virus avait déjà décimé en début de compétition.

N'en jetez plus, la coupe est pleine! L'ensemble de la dixième journée est hypothéquée et la proposition sur la table qui sera débattue jeudi entre la LFL et la FLF est de mettre en pause la BGL Ligue jusqu'à la prochaine trêve internationale (mi-novembre) et de tenter de redémarrer ensuite.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.