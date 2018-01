(jot) - Gilles Mullers Zweitrundengegner bei den Australian Open, der Tunesier Malek Jaziri, hat mit 33 Jahren bereits viel erlebt. Das dunkelste Kapitel in seinem Leben sollte zugleich der Startschuss für bessere Ergebnisse auf der ATP-Tour sein.

Als die Revolution in Tunesien vor rund sieben Jahren ausbrach, fürchtete der in der Hauptstadt Tunis lebende Jaziri um sein Leben. Der enorme Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung ließ ihn allerdings stärker werden.



Noch kein ATP-Titel



Im März 2012 stand er nach langem Kampf zum ersten Mal unter den Top 100 der Weltrangliste. Jaziri steht für aggressives Tennis. Der 1,85 m große Rechtshänder scheut nicht davor zurück, ans Netz zu gehen. Am wohlsten fühlt er sich auf Hartplatz.

Auch wenn er bislang keinen ATP-Titel einfahren konnte, stand er vor knapp einem Jahr sogar auf Rang 47 der Weltrangliste. Ein großer Erfolg für einen Spieler, der sich in seiner Jugend alles hart erarbeiten musste, da es in Tunesien keine guten Bedingungen zum Tennisspielen gab. "Ich hatte keine große Möglichkeiten in meinem Land. In Tunesien gibt es keine großen Turniere, deshalb hatte ich nicht die Gelegenheit, Topspieler zu beobachten, als ich jung war." Er kam durch seinen älteren Bruder zum Tennis: Er begleitete diesen als Kind zum Platz, trug dessen Tasche und befreite die Grundlinien vom Schmutz.

Vater eines anderthalbjährigen Sohnes



Mit 33 Jahren steht Jaziri, dessen Spitzname Jazz ist, mitten im Leben. Er ist verheiratet und Vater eines anderthalbjährigen Sohnes. "Ich liebe es, wenn meine Familie mit mir reist. Es gibt Zeit für Tennis und Zeit für die Familie." Entspannung findet Jaziri nicht nur bei seiner Familie, sondern auch beim Yoga und beim Fußballschauen.

Mittlerweile ist vergessen, dass Jaziri in seiner Karriere zwei Mal nicht gegen israelische Spieler angetreten ist. Der Tunesier wurde 2013 von seinem Verband aufgefordert, auf einen Einsatz gegen Amir Weintraub zu verzichten. Zwei Jahre später trat er nicht gegen Dudi Sela an. Der Tennisweltverband ITF ermittelte, verzichtete aber auf Sanktionen gegen Jaziri. Dieser konnte nachweisen, dass er an einer Ellbogenverletzung litt.



"Ich komme aus einem Land, wo alle zusammenleben"



2016 ist Jaziri gegen Sela angetreten. Nach seinem Sieg äußerte er sich eindeutig. "Ich komme aus einem Land, in dem alle zusammenleben. In Tunesien gibt es viele Juden, es gibt auch eine große christliche Gemeinschaft, deshalb ging es für mich nie um die Religion."

In diesem Jahr hat der Weltrangliste-100. in drei Begegnungen erst einen Erfolg feiern können. In der ersten Runde der Australian Open rang er den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso (Weltranglistenposition: 206) in fünf Sätzen nieder. Gegen Gilles Muller hat er die beiden bisherigen Vergleiche auf der ATP-Tour verloren. Die Statistik spricht also gegen Jaziri.