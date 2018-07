Gilles Muller steht in der zweiten Runde des ATP-Rasenturniers in Newport. Der 35-Jährige gewann in zwei Sätzen gegen den Zyprioten Marcos Baghdatis.

Muller zwingt Baghdatis in die Knie

Joe TURMES

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 95) hat in der ersten Runde des ATP-Rasenturniers in Newport (USA/623 710 US-Dollar) den Zyprioten Marcos Baghdatis (96) in zwei Sätzen mit 7:6 (7:5), 6:3 besiegt. Im zweiten Durchgang gelang dem 35-Jährigen das entscheidende Break zum 3:1. Nach einer Stunde und 24 Minuten war die Begegnung beendet. In der zweiten Runde geht es nun gegen Marcel Granollers (E/124).



Der 35-jährige Muller hatte am vergangenen Samstag angekündigt, dass er am Saisonende einen Schlussstrich unter seine Karriere ziehen wird.