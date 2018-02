Tennisprofi Gilles Muller hat seine Erstrundenpartie beim ATP-Turnier in Marseille gewonnen. Am Ende war der Luxemburger gegen Sergiy Stakhovsky recht souverän.

Muller zieht in die zweite Runde ein

Daniel Wampach Tennisprofi Gilles Muller hat seine Erstrundenpartie in Marseille souverän gewonnen. Der Luxemburger gab gegen seinen ukrainischen Konkurrenten kein Aufschlagspiel ab.

Gilles Muller steht beim ATP-Hartplatzturnier von Marseille (F/718 819 Euro) in der zweiten Runde. Am Mittwoch bezwang die Nummer 28 der Welt Sergiy Stakhovsky (Weltranglistenposition: 118) mit 7:5, 6:3. Der Ukrainer war eigentlich schon in der Qualifikation gescheitert, rückte aber für Mullers eigentlichen Gegner Daniil Medvedev (50) ins Tableau. Der Russe musste verletzungsbedingt absagen.



Stakhovsky stellte Muller gleich zu Beginn vor Probleme. Der Luxemburger begann die Partie mit eigenem Aufschlag und musste gleich im ersten Spiel zwei Breakbälle abwehren. Richtig eng war die Partie aber nicht, denn beide Spieler brachten fortan ihre Aufschlagspiele durch - bis zum Stand von 3:3, als Muller erneut Nervenstärke bewies und zwei Breakbälle abwehrte.

Zum psychologisch bestmöglichen Zeitpunkt brachte Muller Stakhovsky in Bedrängnis. Beim Stand von 6:5 nutzte der Luxemburger den zweiten Breakball, um damit auch den ersten Satz zu gewinnen.

Auch im zweiten Satz waren beide Tennisprofis zunächst sicher bei eigenem Service - bis zum Stand von 2:2, als Muller gleich drei Breakbälle Stakhovskys abwehrte. Der 34-jährige Luxemburger antwortete sofort auf das Aufbäumen des Gegners und nahm ihm dessen Aufschlag ab - es stand 4:2. Muller brachte sein Aufschlagspiel souverän durch und hatte dann bei Stakhovskys Service zwei Matchbälle, die er aber noch nicht nutzen konnte. Doch im darauffolgenden Spiel besiegelte er seinen Triumph.



In der zweiten Runde trifft Muller auf den Sieger der Partie zwischen Nicolas Mahut (F/100) und Stefanos Tsitsipas (GR/80).