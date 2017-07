(tom) - Es war in mehrfacher Hinsicht ein Match für die Geschichtsbücher: Gilles Muller besiegt Rafael Nadal in knapp unter fünf Stunden, der 5. Satz endet mit 15:13 - Luxemburger Sportgeschichte schreibt man so allemal, aber auch im altehrwürdigen Wimbledon bekommen sie so einen Krimi nicht alle Tage zu sehen. Die Publikumsreaktionen sprechen für sich.