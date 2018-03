Das Tennisturnier von Indian Wells ist für Gilles Muller bereits beendet. In der zweiten Runde ließ den Luxemburger sein Aufschlag im Stich.

Muller verliert gegen Herbert

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 27) ist in der zweiten Runde des ATP-Hartplatzturniers im kalifornischen Indian Wells (8 909 960 US-Dollar) ausgeschieden. Der Luxemburger Tennisprofi unterlag nach nur 1.20' dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert (93) mit 3:6, 5:7.

Besonders die schwache Quote beim ersten Aufschlag brachte Muller immer wieder in Bedrängnis. Der 34-Jährige setzte nur jeden zweiten Versuch ins Feld. Während der Luxemburger nur einen seiner vier Breakbälle nutzen konnte, zeigte sich sein Gegenüber bei jedem seiner drei Versuche gnadenlos - und zog schließlich verdient in die dritte Runde ein.