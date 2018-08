Gilles Muller beendet nach den US Open 2018 seine Karriere. Das hat der Tennisprofi am Donnerstag angekündigt.

Muller: "US Open sind mein letztes Turnier"

In New York geht die lange und erfolgreiche Karriere von Gilles Muller zu Ende: Die US Open in New York sind das letzte Turnier für den Tennisprofi.

"Die US Open liegen mir am Herzen. Ich hatte dort viele Erfolge und ich finde, dass es ein schönes Turnier für einen Abschluss ist", so der 35-Jährige in seiner Mitteilung.

Muller hatte schon Mitte Juli angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen. Den genauen Zeitpunkt ließ der Tennisprofi aber noch offen.

Beste Saison im Jahr 2017



Der Luxemburger erlebte 2017 das beste Jahr seiner Karriere. Er gewann sein erstes ATP-Turnier überhaupt in Sydney und holte einen weiteren Titel in 's-Hertogenbosch.



Für das meiste Aufsehen sorgte er aber, als er im Wimbledon-Achtelfinale den Spanier Rafael Nadal in einem dramatischen Fünf-Satz-Krimi bezwang. Nadal war zu dem Zeitpunkt Weltranglistenzweiter und ist mittlerweile wieder Branchenprimus.

In diesem Jahr konnte Muller allerdings nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen.