Gilles Muller wird sich in Rom mit dem Slowenen Aljaz Bedene auseinandersetzen. Die Statistik spricht für den Luxemburger.

Muller trifft in Rom auf Bedene

(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 33) trifft in der ersten Runde des ATP-Mastersturnier in Rom (Sandplatz/5,44 Millionen Euro) auf einen Gegner, den er bestens kennt. Es geht gegen den Slowenen Aljaz Bedene (66), mit dem der Linkshänder bereits im Doppel aktiv war und gegen den er in drei Duellen auf der ATP-Tour stets die Oberhand behielt.



Das bislang letzte Duell entschied der zweifache Familienvater im vergangenen Jahr in Wimbledon für sich.



Sollte Muller gewinnen, würde es in der zweiten Runde gegen den Weltranglistenachten Kevin Anderson (RSA) gehen.