Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Gilles Muller in Runde eins von Wimbledon auf Michael Mmoh.

Muller trifft auf Mmoh

Michael Mmoh (Weltranglistenposition: 119) heißt der Erstrundengegner von Gilles Muller (60) in Wimbledon. Muller befindet sich in der oberen Hälfte des Feldes, zusammen mit Titelverteidiger Roger Federer. Damit wird der FLT-Spieler sein Auftaktmatch am Montag bestreiten. Es ist Tradition in Wimbledon, dass der Titelverteidiger das Turnier im folgenden Jahr eröffnet und "seine" Hälfte des Tableaus auch an diesem Tag spielt.

Der 20-jährige Mmoh ist als Lucky Loser ins Hauptfeld eingezogen. In der Qualifikation hatte der US-Amerikaner in der dritten und entscheidenden Runde verloren. Für Mmoh ist es erst die zweite Teilnahme am Wimbledonturnier. 2017 unterlag der Rechtshänder in der ersten Qualifikationsrunde.



Im Falle eines Erfolges würde der Viertelfinalist von 2017 auf den Sieger der Partie Philipp Kohlschreiber (D/25/Nummer 25 der Setzliste) gegen Evgeny Donskoy (RUS/82) treffen.