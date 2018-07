Gilles Muller tut sich weiter sehr schwer in dieser Saison: In Newport musste er sich dem Spanier Marcel Granollers in zwei Sätzen geschlagen geben.

Muller streicht die Segel

Joe TURMES Gilles Muller tut sich weiter sehr schwer in dieser Saison: In Newport musste er sich dem Spanier Marcel Granollers in zwei Sätzen geschlagen geben.

Gilles Muller ist beim ATP-Rasenturnier in Newport (USA/623 710 US-Dollar) in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Linkshänder musste sich dem Spanier Marcel Granollers (E/124) mit 5:7, 6:7 (4:7) geschlagen geben.



Der Luxemburger konnte sich in der gesamten Begegnung nicht eine einzige Breakgelegenheit herausspielen. Im ersten Satz gelang seinem Kontrahenten das Break zum 6:5.

Neun Doppelfehler



Auch bei eigenem Aufschlag hatte Muller Probleme: Er schlug nur drei Asse und ihm unterliefen neun Doppelfehler. Nach einer Stunde und 35 Minuten war die Begegnung vorbei.



Muller wird seine Karriere am Saisonende im Alter von 35 Jahren beenden.