Gilles Muller ist in der ersten Runde des ATP-Mastersturniers in Rom ausgeschieden. Der Slowene Aljaz Bedene siegte in zwei Sätzen.

Muller streicht die Segel

Joe TURMES

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 35) findet in dieser Saison weiterhin nicht zu seinem Rhythmus: In seiner Erstrundenbegegnung beim ATP-Mastersturnier in Rom musste sich der Linkshänder mit 4:6, 4:6 gegen den Slowenen Aljaz Bedene (65) geschlagen geben.

Im ersten Satz kämpfte sich Luxemburgs Sportler des Jahres nach einem 1:5-Rückstand zurück, konnte beim Stand von 4:5 aus seiner Sicht allerdings vier Breakchancen nicht nutzen.

Im zweiten Durchgang musste er das letztlich entscheidende Break zum 1:2 hinnehmen.



Nach einer Stunde und 28 Minuten war die Begegnung beendet. Für Muller war viel mehr drin: Er konnte lediglich eine von neun Breakchancen verwerten.